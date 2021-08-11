Украина Обострение на Донбассе: число обстрелов резко возросло, у ВСУ снова есть потери и раненые

2021-08-11 09:02

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за сутки зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня. Противник применял оружие запрещенных калибров.

Как сообщает штаб ООС, в результате обстрелов трое военных получили огнестрельные и осколочные ранения. Один раненый скончался в госпитале.

"Вблизи Водяного, что на Приазовье, сепаратисты трижды обстреливали позиции наших защитников, применяя артиллерийские системы калибра 122-мм, минометы 82-го калибра и стрелковое оружие. Также из артиллерийских систем калибра 122-мм и минометов 82-го калибра враг осуществлял обстрел населенного пункта Водяного, разрушив частные домовладения. Пострадавших среди гражданского населения нет", - говорится в сообщении.

В направлении Невельского враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Марьинки украинские позиции обстреливали из противотанковых ракетных комплексов. У Нью-Йорка враг дважды совершал обстрелы из артиллерийских систем калибра 122-мм и минометов 120-го калибра. А у Екатериновки оккупанты дважды обстреливали ВСУ из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Песок враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и подствольных гранатометов. У Новоалександровки дважды обстреливали позиции наших защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У Луганского враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. А у Новолуганского из автоматических станковых гранатометов.