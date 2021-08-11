Мир На фоне вывода войск США талибы уже взяли под контроль 65% территории Афганистана

2021-08-11 09:40

Как сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС, афганские силы безопасности отступают в сторону пустыни Келаги, где находится крупная база афганской армии. Радикальное движение "Талибан" взяло под контроль 65% территории Афганистана.

Вчера вечером талибам удалось занять столицу северной провинции Баглан. Город стал седьмой столицей региона, перешедшей под контроль талибов примерно за неделю.

Президент Ашраф Гани призвал региональных авторитетов поддержать его правительство. В свою очередь, в ООН заявили, что успехи, достигнутые в области прав человека за 20 лет, прошедшие с момента отстранения радикальных исламистов от власти, находятся под угрозой исчезновения.

В городе Айбак, столице провинции Саманган боевики "Талибана" вторгались в правительственные здания. При этом большинство правительственных сил безопасности ушли. Местные жители признают, что единственный способ выжить - это добровольно отправиться под домашний арест или найти способ уехать в Кабул.

Правительство Афганистана вывело войска из трудно защищаемых сельских районов, чтобы сосредоточить усилия на удержании крупных населенных пунктов, в то время как официальные лица призвали оказать давление на соседний Пакистан, чтобы остановить движение талибов и снабжение через границу. Пакистан отрицает поддержку талибов.