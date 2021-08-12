Коронавирус Ученые предупредили украинцев о новой волне коронавируса - в ближайшие недели начнется...

2021-08-12 08:15

В ближайшие недели в Украине продолжит увеличиваться среднее суточное количество случаев коронавируса. Об этом говорится в обновленном прогнозе Национальной академии наук Украины.

Согласно подсчетам ученых, с 11 по 17 августа в среднем прирост составит 1008 случаев в сутки, а с 18 по 24 августа - 1285 случаев.

Сейчас среднее количество случаев коронавируса увеличилось до 839 человек в день. За две недели этот показатель вырос на 44%.

Ученые сообщили, что число положительных тестов на прошлой неделе уже росло в 1,5 раза, и эти темпы могут быть в ближайшие недели превзойдены по мере увеличения доли штамма Дельта. Самых высоких темпов роста заболеваемости можно ожидать в момент достижения штаммом Дельта доли, близкой к 90% от новых случаев инфекции.

Также в НАН отмечают, что хуже всего ситуация с заболеваемостью обстоит в Херсонской и Одесской областях. Также стремительно растет заболеваемость в западных регионах.