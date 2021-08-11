Мир Ученые выяснили сколько лет жизни теряет курильщик

2021-08-11 20:00

Сигареты не только вредят здоровью, но и сокращают жизнь

Сигареты не только вредят здоровью, но и сокращают жизнь.

В центре общественного представительств «Жизнь» рассказали, сколько лет жизни теряет курильщик.

При регулярном курении человек теряет 4,7 лет своей жизни. Если курильщик заядлый, то он живет меньше на 13-14 лет.

По данным ученых, одна выкуренная сигареты уменьшает срок жизни на 5,5 минут.

Если человек избавляется от вредной привычки, он может прожить на 10 лет больше.

По мнению одного из ведущих сотрудников московского центра наркологии Юлия Шевцова, самые эффективные методы против алкогольного отравления – это вызов врача и полное очищение желудка.

Врач говорит, что нет смысла принимать пачками активированный уголь. Дело в том, что алкоголь очень быстро проникает в кровеносные сосуды, поэтому сорбенты бесполезны.

Врач советует как можно быстрее вызвать рвоту с целью удаления из желудка всех вредных веществ.

Для нашего организма большой вред несет курение. Эта привычка способна сократить жизнь на 5-6 лет.

Регулярны стресс способен забрать у жизни 2 года. Также стресс может повлиять на развитие болезней, в том числе и хронических.

Физическая активность может продлить жизнь, а вот если не заниматься спортом, можно сократить 2-3 года своей жизни.

Диабет также сокращает продолжительность жизни. Из-за этой болезни люди могут умереть раньше на 5-6 лет.