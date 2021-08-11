Украина Кабмин отреагировал на рекордные цены на автогаз

2021-08-11 20:40

За полтора месяца стоимость автогаза на АЗС выросла на две гривны за литр и продолжает обновлять рекорды.

В правительстве пока не видят необходимости в регулировании цен на автогаз по аналогии с другими видами топлива. Ситуацию с рекордными ценами на автогаз прокомментировал первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко в интервью Интерфакс-Украина.

По его словам, влияние на рост цен на автогаз оказала недопоставка ресурса из-за смены поставщика нефтепродуктов Роснефти в Украину и пребывание в ремонте в течение июня Мозырского НПЗ.

Министр привел данные, согласно которым с 1 июля по 1 августа остатки автогаза выросли с 457,5 млн куб. м до 726 млн куб. м, бензина – с 504,7 млн литров до 724 млн литров, дизтоплива – с 1365,7 млн литров до 1700 млн литров.

Несмотря на данные Любченко о росте запасов автогаза, его стоимость продолжает устанавливать рекорды и уже приближается к 17,5 гривнам за литр. С начала июля цены выросли почти на две гривны.

С 15 мая Кабмин ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизтопливо. Была введена максимальная розничная наценка в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен на дизель. Согласно постановлению, Нафтогаз подает расчеты Минэкономики ежемесячно до 1, 11 и 21 числа.