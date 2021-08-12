Коронавирус Covid-19 в Украине: число новых случаев заражения снова быстро растет

2021-08-12 10:22

В Украине наблюдается увеличение количества зараженных коронавирусом. Так, накануне было выявлено 1 122 украинца с коронавирусом, а на сегодняшнее утро число заболевших составляет уже 1 247. 

Как сообщает Минздрав, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (205), Харьковской (93), Одесской (77), Донецкой (75) и Львовской (61) областях.

По данным ведомства, за 24 часа госпитализировано 588 человек, выздоровели 1 039 человек, но скончалось 24 человека. Всего с начала пандемии инфекция забрала жизни 53 173 человек.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 262 601 человек; выздоровели – 2 194 791 человек; проведено ПЦР-тестов – 11 604 861.

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