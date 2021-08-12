Фото-видео фото + видео Наводнение в Турции: паводки нанесли мощный удар по северу страны, разрушены мосты, дороги, дома

2021-08-12 15:21

Новые удары стихии пришли на смену недавним лесным пожарам в Турции. Уже сейчас известно про 13 пострадавших – они получили ранения в результате обрушения моста. Наводнение в Турции затронуло северную (черноморскую) часть страны. За последние два дня пострадали две провинции — Бартын и Синоп. Проводится эвакуация, один человек пропал без вести сообщило издание Daily Sabah.

В Бартыне паводковые воды затопили много домов и предприятий, сметая с дорог автомобили после сильных дождей.

Наибольшие разрушения произошли в Улусском районе. Часть дороги, соединяющей провинцию с Карабюком, обрушилась, когда бульдозеры пробирались через паводковые воды, чтобы спасти 20 человек, оказавшихся в ловушке в своих домах.

Губернатор провинции Синан Гюнер разговаривал с репортерами на дороге, закрытой из-за оползней. "Мы спасли людей, застрявших в своих домах у русел рек. Наши бригады также спасали людей, оказавшихся в их машинах", – сказал он.

Управление по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) сообщило, что 13 человек получили ранения в результате обрушения моста на дороге, соединяющей провинции Бартын и Карабюк.

Наводнение в Турции привело к тому, что сильно пострадал город Синоп и одноименная провинция. Официальные лица объявили, что в качестве меры предосторожности была эвакуирована государственная больница в районе. Рабочие на одной из фабрик оказались в ловушке из-за наводнения.

Большое количество людей, застрявших в местах, охваченных паводковыми водами, было эвакуировано вертолетами.

Губернатор провинции Кастамону Авни Чакир сказал журналистам: "Осадки в течение ночи вторника привели к тому, что в Аздавай ручей вылился из берегов. Мы пока не смогли добраться до района из-за обрушений на дороге". Губернатор призвал местных жителей не покидать дома без необходимости.

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