Курьезы Взлом века! Хакеры выкрали криптовалюту на $600 млн, но заявили, что деньги им не нужны и все вернут

2021-08-12 15:04

Хакеры взломали транснациональную блокчейн-платформу Poly Network и украли криптовалюту на сумму $600 млн. Этот взлом стал одним из крупнейших в истории криптовалюты.

Poly Network объявила о взломе и раскрыла адреса хакеров, на которые злоумышленники суммарно перевели средства на $600 млн. Также платформа призвала блокировать переводы с адресов хакеров. Кроме того, компания опубликовала в Twitter обращение к хакерам с призывом вернуть украденные активы. Представители Poly Network написали, что от взлома пострадали десятки тысяч пользователей.

"Мы хотим наладить контакт с вами и настоятельно просим вас вернуть украденные активы. Сумма похищенных денег является крупнейшей в истории децентрализированных финансовых сервисов. Правоохранительные органы любой страны будут рассматривать это как крупное экономическое преступление, и вас будут преследовать", – говорится в сообщении.

Хакеры заявили в сообщении, встроенном в транзакцию Ethereum, что они готовы вернуть средства. В другом сообщении они сказали, что не смогли связаться с Poly Network, и попросили кошелек с мультиподписью для возврата денег.

 

 

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