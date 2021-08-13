Украина СБУ задержала в Одесской и Харьковской областях воевавших на Донбассе на стороне сепаратистов

2021-08-13 11:43

Контрразведчики СБУ во время спецоперации в Одесской и Харьковской областях задержали двух бывших участников незаконных вооруженных формирований, сообщает Telegram-канал Одессы.

 

Установлено, что злоумышленники причастны к обстрелов позиций сил АТО.

По данным следствия, в рядах боевиков они находились в течение 2014 - 2016 годов. За этот период злоумышленники активно участвовали в боевых действиях против украинских военных в районах Донецка, Дебальцево, Широкино и Докучаевска.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности подозреваемых.

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СБУ задержала в Одесской и Харьковской областях воевавших на Донбассе на стороне сепаратистов 2021-08-13 11:43
На Донбассе снова зафиксированы нарушения режима тишины, ранен украинский солдат 2021-08-13 10:45