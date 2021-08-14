​В Украине снова возросло число новых случаев COVID-19 за сутки: статистика на 14 августа

За сутки 13 августа в Украине зафиксировано 1353 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 99, медработников - 33).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки:
◾ госпитализированы - 641 человек;
◾ летальных случаев - 21;
◾ выздоровели - 791 человек;
За сутки протестировано:
◾ методом ПЦР - 24962 лица,
◾ методом ИФА - 9121 человек,
◾ экспресс-тестами - 17068 человек.
За все время пандемии в Украине:
◾ заболело - 2265217 человек;
◾ выздоровели - 2196589 человек;
◾ летальных случаев - 53 238;
◾ проведения ПЦР-тестов - 11652141.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (198), Харьковской (138), Днепропетровской (117), Донецкой (98) и Одесской (81).