Коронавирус ​В Украине снова возросло число новых случаев COVID-19 за сутки: статистика на 14 августа

2021-08-14 10:00

 

За сутки 13 августа в Украине зафиксировано 1353 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 99, медработников - 33).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 641 человек;

◾ летальных случаев - 21;

◾ выздоровели - 791 человек;

За сутки протестировано:

◾ методом ПЦР - 24962 лица,

◾ методом ИФА - 9121 человек,

◾ экспресс-тестами - 17068 человек.

За все время пандемии в Украине:

◾ заболело - 2265217 человек;

◾ выздоровели - 2196589 человек;

◾ летальных случаев - 53 238;

◾ проведения ПЦР-тестов - 11652141.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (198), Харьковской (138), Днепропетровской (117), Донецкой (98) и Одесской (81).

subscriber subscriber

Еще по теме

В МОЗ объяснили, почему интервал между прививками CoronaVac в Украине сократили до 14 дней

2021-08-14 12:30

КАРТА Прогноз погоды на выходные 14 - 15 августа: украинцев ждет жаркий летний уикенд, но по ночам...

2021-08-13 21:36

В Украине за сутки вакцинировано против коронавируса более 163 тысяч человек

2021-08-13 14:46

Штамм Дельта расходится по Украине - число новых случаев заражения возросло вдвое

2021-08-13 12:23

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В МОЗ объяснили, почему интервал между прививками CoronaVac в Украине сократили до 14 дней

2021-08-14 12:30

​В Украине снова возросло число новых случаев COVID-19 за сутки: статистика на 14 августа

2021-08-14 10:00

В Польше целый город остался без полиции - все копы одновременно ушли на больничный из-за переутомления

2021-08-13 16:31

В Украине за сутки вакцинировано против коронавируса более 163 тысяч человек

2021-08-13 14:46
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В МОЗ объяснили, почему интервал между прививками CoronaVac в Украине сократили до 14 дней 2021-08-14 12:30
​В Украине снова возросло число новых случаев COVID-19 за сутки: статистика на 14 августа 2021-08-14 10:00
В Польше целый город остался без полиции - все копы одновременно ушли на больничный из-за переутомления 2021-08-13 16:31
В Украине за сутки вакцинировано против коронавируса более 163 тысяч человек 2021-08-13 14:46