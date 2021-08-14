Коронавирус ​В Украине снова возросло число новых случаев COVID-19 за сутки: статистика на 14 августа

2021-08-14 10:00

За сутки 13 августа в Украине зафиксировано 1353 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 99, медработников - 33).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки:



◾ госпитализированы - 641 человек;

◾ летальных случаев - 21;

◾ выздоровели - 791 человек;

За сутки протестировано:

◾ методом ПЦР - 24962 лица,

◾ методом ИФА - 9121 человек,

◾ экспресс-тестами - 17068 человек.

За все время пандемии в Украине:

◾ заболело - 2265217 человек;

◾ выздоровели - 2196589 человек;

◾ летальных случаев - 53 238;

◾ проведения ПЦР-тестов - 11652141.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (198), Харьковской (138), Днепропетровской (117), Донецкой (98) и Одесской (81).