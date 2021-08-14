Спорт Слезы за миллион долларов: салфетку Месси продают за миллион долларов

2021-08-14 13:30

В Сети за миллион долларов продают салфетку, которой знаменитый аргентинский нападающий Лионель Месси вытирал свои слезы на прощальной пресс-конференции с ФК "Барселона". Данное объявление опубликовано на платформе Mercado Libre.

8 августа на стадионе Камп Ноу прошла прощальная пресс-конференция посвященная уходу Месси из футбольного клуба "Барселона". Перед своим выступлением форфард растрогался, вследствии чего расплакался. Его любимая жена Антонела Рокуццо подала одноразовую салфетку, чтобы мужчина вытер слезы. Теперь этот экспонат продают за кругленькую сумму.

Известно, что стоимость данного бумажного платка составляет один миллион долларов.