Коронавирус В Украине значительно снизилось суточное число новых случаев COVID-19

2021-08-16 12:40

Украинские медики за сутки подтвердили 417 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2 266 329. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 16 августа.

Выздоровели за сутки 248 украинцев (всего - 2 197 075), а скончались 14 больных (всего - 53 269). При этом в больницы с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него попали 433 человека.

Сколько новых случаев зафиксировано в областях :