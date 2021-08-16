В Украине значительно снизилось суточное число новых случаев COVID-19
2021-08-16 12:40
Украинские медики за сутки подтвердили 417 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2 266 329. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 16 августа.
Выздоровели за сутки 248 украинцев (всего - 2 197 075), а скончались 14 больных (всего - 53 269). При этом в больницы с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него попали 433 человека.
Сколько новых случаев зафиксировано в областях :
- Винницкая - 35
- Волынская - 6
- Днепропетровская - 19
- Донецк - 8
- Житомирская - 17
- Закарпатская - 1
- Запорожская - 0
- Ивано-Франковская - 25
- Киев - 59
- Киевская - 17
- Кировоградская - 1
- Луганская - 7
- Львовская - 14
- Николаевская - 12
- Одесская - 47
- Полтавская - 7
- Ровенская - 5
- Сумская - 32
- Тернопольская - 25
- Харьковская - 13
- Херсонская - 30
- Хмельницкая - 0
- Черкасская - 6
- Черновицкая - 28
- Черниговская - 3