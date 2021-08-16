Коронавирус В Украине значительно снизилось суточное число новых случаев COVID-19

2021-08-16 12:40

Украинские медики за сутки подтвердили 417 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2 266 329. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 16 августа.

Выздоровели за сутки 248 украинцев (всего - 2 197 075), а скончались 14 больных (всего - 53 269). При этом в больницы с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него попали 433 человека.

Сколько новых случаев зафиксировано в областях :

  • Винницкая - 35
  • Волынская - 6
  • Днепропетровская - 19
  • Донецк - 8
  • Житомирская - 17
  • Закарпатская - 1
  • Запорожская - 0
  • Ивано-Франковская - 25
  • Киев - 59
  • Киевская - 17
  • Кировоградская - 1
  • Луганская - 7
  • Львовская - 14
  • Николаевская - 12
  • Одесская - 47
  • Полтавская - 7
  • Ровенская - 5
  • Сумская - 32
  • Тернопольская - 25
  • Харьковская - 13
  • Херсонская - 30
  • Хмельницкая - 0
  • Черкасская - 6
  • Черновицкая - 28
  • Черниговская - 3
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