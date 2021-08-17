Мир После захвата власти талибами из Афганистана массово бегут военные и правоохранители

2021-08-17 14:42

Афганские военные после захвата страны талибами массово бежали в соседний Узбекистан. За два дня воздушную границу страны пересекло 22 самолета и 24 вертолета с силовиками.

Как рассказал один из сбежавших военных, после того, как власть в Кабуле перешла в руки талибов, у военнослужащих был только один выбор - бежать с поля боя.

"У нас не было выбора, мы были вынуждены прибыть сюда", - рассказал военный.

Согласно информации Генеральной прокуратуры Узбекистана, на территорию страны в течении 14-15 августа незаконно прибыла группа афганских военнослужащих. Они прилетели на 22 самолетах и 24 вертолетах. Большинство из них пилоты. По прилету они готовы были сдать личное оружие, а после осмотра в Узбекистане их отправляют в ближайший аэропорт страны Термез.

Также сообщается, что сотрудники пограничной службы Узбекистана организовали для беглых военных Афганистана временное убежище. Их обеспечивают пищей, а раненых - медицинской помощью.