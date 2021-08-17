Коронавирус В Минздраве объявили о подарке ко Дню Независимости вакцинированным украинцам: "Стадион - так стадион"

2021-08-17 20:20



В Минздраве объявили беспрецедентную акцию

Так, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что украинцам будут бесплатно раздавать билеты на праздничный концерт по случаю Дня Независимости. Однако, с одним важным условием.

По словам Ляшко, поощрение получат те, кто вакцинируются от коронавируса, начиная со среды, 18 августа. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Правительство решило таким образом "наградить" сознательных и ответственных украинцев.

"Все, кто вакцинируется в центрах массовой вакцинации со среды, все украинцы, получат бесплатные билеты на праздничный концерт, посвященный Дню Независимости, который состоится 24 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве", - сообщил министр.



Ляшко добавил, что хотел бы, чтобы как можно больше украинцев пересмотрели свое отношение к вакцинации и поняли, что это "единственный действенный способ защиты от коронавируса".