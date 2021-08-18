Коронавирус В Украине признали новую вакцину от коронавируса

2021-08-18 19:20

Кабинет министров Украины добавил вакцину Janssen (Johnson & Johnson) в список вакцин, после вакцинации которой выдается COVID-сертификат.

Так, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 18 августа.

Вакцину Janssen добавили в список вакцин, после вакцинации которой выдается COVID-сертификат. Ее особенность в том, что нужна только одна доза.

В июле этого года в Украине зарегистрировали вакцину против COVID-19 фирмы Janssen, которой владеет компания Johnson & Johnson.

Janssen - это векторная вакцина, разработанная фирмой Janssen, которой владеет компания Johnson & Johnson. Вакцина содержит обезвреженный аденовирус человека, в который вмонтирован ДНК, кодирующий шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Требует температуры хранения от +2 до +8 С. Для полной иммунизации достаточно одной дозы.

Вакцина разрешена к экстренному применению Всемирной организацией здравоохранения, также разрешение на ее использование дали США, Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, Канада и другие страны.