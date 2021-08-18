Мир Что пошло не так в Афганистане: названы главные ошибки США

2021-08-18 22:00

Впервые за долгое время Соединенные Штаты Америки потерпели столь существенные потери в имидже и репутации на мировой геополитической арене. За 20 лет присутствия в Афганистане американское военное руководство совершало ошибки. Но сейчас многие эксперты по всему миру убеждены, что все они вместе взятые меркнут по сравнению с той, что позволила Талибану захватить власть в Кабуле.

Свое мнение о ключевых ошибках США в Афганистане высказал "Апострофу" политолог и эксперт Виталий Кулик.

Одним из важных в этой истории становится вопрос: "Что же пошло не так в Афганистане?". Политолог Виталий Кулик отвечает на этот вопрос следующим образом: "Кризис в Афганистане показывает, что за все эти 20 лет Вашингтон не смог создать ни антикоррупционных институций, достаточных чтобы прекратить разграбление военной и финансовой помощи, ни устойчивых институций, ориентированных не на некие симулякры, по типу ЛГБТ-сообщества Афганистана, а на реальную поддержку местного населения, и на формирование баланса интересов между разными кланами и лордами в самом Афганистане".

По словам Кулика, речь идет о провале и экспорта демократии, и создания при этом необходимых режимов.

"Для США это не первый провал подобного рода. Достаточно вспомнить Южный Вьетнам или Южную Корею в начале войны с Северной Кореей. Так, например, режим Ли Сын Мана в Южной Корее (первый президент, с 1948 по 1960 год, - "Апостроф") в начале становления государства очень напоминает режим Гани в Афганистане – тоже клептократический, тоже на американских штыках, и такое же разграбление помощи, отсутствие устойчивых институций, и так далее. Это только после войны Южная Корея смогла сформировать свои институции, сильную армию, и так далее", - отмечает политолог.