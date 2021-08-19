Коронавирус Как проходит вакцинация в Украине: за сутки прививку получили более 120 тысяч человек

2021-08-19 13:24

В Украине 120 004 человека вакцинировали от COVID-19 - первую дозу вакцины получили 62 714 человек, вторую дозу 57 290 человек.

"С начала прививочной кампании привито 4 914 255 человек, из них получили одну дозу – 4 914 253 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 908 748 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 7 823 001 прививку", - сообщили в МОЗ Украины.

Для вакцинации населения работали 843 мобильные бригады, 2 745 прививочных пунктов и 326 центров вакцинации.