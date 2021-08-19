Детали Геннадій Москаль: Зеленський робить все, аби в Порошенка було політичне майбутнє

2021-08-19 13:17

Цього літа президент Володимир Зеленський влаштував масштабні чистки в силових структурах. Найбільшою сенсацією стала відставка, здавалося б, незамінного міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Окрім нього на вихід пішли його заступники, а також заступники міністра оборони Андрія Тарана, над яким теж нависла загроза звільнення. За чутками, вона запланована ближче до осені. Попрощалась з посадами і верхівка Збройних сил, «топ»-фігури зі Служби безпеки та шеф Служби зовнішньої розвідки.

Генерал-лейтенант міліції, що працював на керівних посадах у Міністерстві внутрішніх справ, екснардеп та колишній голова Луганської та Закарпатської обладміністрацій Геннадій Москаль у розмові з «Главкомом» оцінює останні кадрові перетурбації, атаку Зеленського на кума Путіна Віктора Медведчука та розповідає про діяльність президентського «префекта» Миколи Тищенка на Закарпатті.

Москаль також оцінює перспективи таких політичних діячів як Володимир Гройсман та Ігор Смєшко, чия піарактивність в політичне міжсезоння зашкалює. 

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Детали

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