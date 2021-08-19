В Минздраве объяснили, почему необходимо вакцинироваться до конца лета

Украинцам необходимо вакцинироваться уже сейчас, ведь осенью ожидается новая волна заболеваемости COVID-19.
Об этом в четверг, 19 августа, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.
«Штамм коронавируса «Дельта» все активнее распространяется Украине, количество новых больных COVID-19 растет. Уже осенью ожидаем новую волну заболеваемости», - заявил он.
Чиновник отметил, что единственный способ уберечь себя и близких от тяжелых последствий коронавирусной болезни, а также поддержать медиков, которые продолжают спасать жизни - это прививаться от COVID-19.
«Понимаем, что лето подходит к концу, впереди праздничные выходные, которые хочется использовать для поездок к родным и отдыха.
Поэтому, если вы собираетесь в отпуск, сделайте прививки уже сейчас, не откладывайте вакцинацию на потом. Защитите себя вовремя», - отметил Ляшко.
Министр также напомнил всем, кто уже привился первой дозой, не забыть сделать вторую.
Ляшко заявил, что в Украине достаточно вакцины, центры и пункты прививок работают в каждом уголке страны, даже в выходные дни.
«Времени, чтобы защититься уже мало, поэтому не медлите! Только вместе мы можем победить COVID-19 и вернуться к привычной жизни», - заявил Ляшко.