Коронавирус В Минздраве объяснили, почему необходимо вакцинироваться до конца лета

2021-08-19 20:40

Украинцам необходимо вакцинироваться уже сейчас, ведь осенью ожидается новая волна заболеваемости COVID-19.

Об этом в четверг, 19 августа, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

«Штамм коронавируса «Дельта» все активнее распространяется Украине, количество новых больных COVID-19 растет. Уже осенью ожидаем новую волну заболеваемости», - заявил он.

Чиновник отметил, что единственный способ уберечь себя и близких от тяжелых последствий коронавирусной болезни, а также поддержать медиков, которые продолжают спасать жизни - это прививаться от COVID-19.

«Понимаем, что лето подходит к концу, впереди праздничные выходные, которые хочется использовать для поездок к родным и отдыха.

Поэтому, если вы собираетесь в отпуск, сделайте прививки уже сейчас, не откладывайте вакцинацию на потом. Защитите себя вовремя», - отметил Ляшко.

Министр также напомнил всем, кто уже привился первой дозой, не забыть сделать вторую.

Ляшко заявил, что в Украине достаточно вакцины, центры и пункты прививок работают в каждом уголке страны, даже в выходные дни.

«Времени, чтобы защититься уже мало, поэтому не медлите! Только вместе мы можем победить COVID-19 и вернуться к привычной жизни», - заявил Ляшко.