Коронавирус В Украине снова возросло число новых случаев COVID-19 - реальные данные по областям

2021-08-20 10:45

В Украине за день подтвердили 1600 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2271826. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 20 августа.

При этом выздоровели за сутки 882 человека (всего - 2,2 млн), а скончались 26 украинцев (всего - 53 394). В больницы попали 597 человек с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него.

Сколько новых случаев за сутки зафиксировано в областях: