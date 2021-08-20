В Украине снова возросло число новых случаев COVID-19 - реальные данные по областям
2021-08-20 10:45
В Украине за день подтвердили 1600 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2271826. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 20 августа.
При этом выздоровели за сутки 882 человека (всего - 2,2 млн), а скончались 26 украинцев (всего - 53 394). В больницы попали 597 человек с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него.
Сколько новых случаев за сутки зафиксировано в областях:
- Винницкая - 33
- Волынская - 22
- Днепропетровская - 68
- Донецкая - 108
- Житомирская - 48
- Закарпатская - 20
- Запорожская - 97
- Ивано-Франковская - 61
- Киев - 222
- Киевская - 71
- Кировоградская - 10
- Луганская - 67
- Львовская - 70
- Николаевская - 17
- Одесская - 109
- Полтавская - 56
- Ровенская - 29
- Сумская - 46
- Тернопольская - 56
- Харьковская - 86
- Херсонская - 75
- Хмельницкая - 68
- Черкасская - 34
- Черновицкая - 79
- Черниговская - 48