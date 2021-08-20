Коронавирус В Украине снова возросло число новых случаев COVID-19 - реальные данные по областям

2021-08-20 10:45

В Украине за день подтвердили 1600 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2271826. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 20 августа.

При этом выздоровели за сутки 882 человека (всего - 2,2 млн), а скончались 26 украинцев (всего - 53 394). В больницы попали 597 человек с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него.

Сколько новых случаев за сутки зафиксировано в областях:

  • Винницкая - 33
  • Волынская - 22
  • Днепропетровская - 68
  • Донецкая - 108
  • Житомирская - 48
  • Закарпатская - 20
  • Запорожская - 97
  • Ивано-Франковская - 61
  • Киев - 222
  • Киевская - 71
  • Кировоградская - 10
  • Луганская - 67
  • Львовская - 70
  • Николаевская - 17
  • Одесская - 109
  • Полтавская - 56
  • Ровенская - 29
  • Сумская - 46
  • Тернопольская - 56
  • Харьковская - 86
  • Херсонская - 75
  • Хмельницкая - 68
  • Черкасская - 34
  • Черновицкая - 79
  • Черниговская - 48
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