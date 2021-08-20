Мир Польша срочно строит охраняемые лагеря для беженцев со стороны Беларуси

2021-08-20 16:31

В связи с большим числом нелегально пересекающих границу Польши со стороны Беларуси мигрантов власти в Варшаве создали новые охраняемые лагеря для приема беженцев. Два таких учреждения уже открыты в населенных пунктах Бяла-Подляска и Червони-Бур на востоке страны, сообщил глава службы погранохраны Польши.

Ведется поиск других мест для создания еще нескольких лагерей для нелегальных мигрантов, отметил он.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил об усилении пограничной охраны с помощью армии. К границе с Беларусью будут направлены более 900 военнослужащих, заявил он.

С начала августа границу Польши и Беларуси попытались нелегально пересечь 2100 человек

По данным польского министерства внутренних дел только с начала текущего месяца границу с Польшей попытались нелегально пересечь со стороны Беларуси 2100 человек. Пограничная служба предотвратила нелегальный переход границы в 1342 случаях. Еще 758 человек были задержаны и направлены в закрытые общежития для беженцев.

Как сообщают польские СМИ, в настоящее время группа из 32 беженцев из Афганистана и Ирака находится к востоку от Белостока на нейтральной полосе на границе с Беларусью. Польская сторона не спускает их на свою территорию, пишет издание Gazeta Wyborcza. В результате люди уже 11 дней находятся в лесу. "Решение проблемы с людьми, пытающимися проникнуть на территорию Польши, состоит в том, что бы не допустить их в Польшу", - подчеркнул премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, комментируя данную ситуацию.