Медведчук возлагает вину за застопорившиеся мирные переговоры на украинских глобалистов – американские аналитики

2021-08-21 13:51

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, которого украинские власти обвиняют в государственной измене, даже находясь под следствием и домашним арестом, продолжает поднимать наиболее острую для Украины тему прекращения боевых действий на Донбассе. По мнению политика, вся ответственность за продолжающийся конфликт на Востоке страны лежит на действующей власти.

Об этом говорится в статье на сайте американского фонда «США-Украина».

В публикации отмечается, что Медведчук в очередной раз подчеркнул важность соблюдения условий Минских соглашений, которые были признаны безальтернативными, в том числе и европейскими участниками переговорного процесса.

«Лидер украинской оппозиции Виктор Медведчук, которого украинские власти в настоящее время обвиняют в государственной измене, возлагает вину за застопорившиеся мирные переговоры на украинских глобалистов, “манипулятивные внешние силы” и несоблюдение Украиной требований Минских соглашений», – говорится в статье.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. 13 мая этого года лидер оппозиции был помещен под домашний арест, а 9 июля домашний арест продлили еще на два месяца. Адвокаты политика подали апелляционную жалобу на данное решение, но 30 июля Киевский апелляционный суд оставил решение Печерского районного суда города Киева о продлении меры пресечения без изменений.

Что касается мирного урегулирования конфликта на Донбассе, Виктор Медведчук и ранее заявлял, что оно полностью зависит от политической воли Владимира Зеленского.

«Для того чтобы не было обострений, для того чтобы избежать их сегодня и в будущем, необходимо выполнение Минских соглашений, которые в ходе разговора между Путиным, Макроном и Меркель, были признаны безальтернативными», – подчеркнул парламентарий.