Коронавирус Путин высказался о транзите газа через Украину после запуска Северного потока-2

2021-08-22 11:30

Он назвал условие, при котором транзит продолжится и после 2024 года

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия продолжит транзит газа через украинскую газотранспортную систему и после 2024 года, если будут контракты на его поставки в Европу.

Об этом он сказал 20 августа на пресс-конференции в Москве после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Я заверил федерального канцлера, что мы полностью выполним все свои обязательства по транзитному контракту. Даже после того, как она покинет пост канцлера, Россия будет выполнять все взятые на себя обязательства. Мы делаем это сейчас и будем делать дальше", – сказал Путин.

Президент России подчеркнул, что "Северный поток-2" это не политический проект, однако у него есть ряд плюсов – он короче Украинской ГТС и транзит по нему "намного дешевле".



"Но мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через территорию Украины. Но мы должны понять, на какой срок, в каком объеме. А для этого мы должны получить ответ, в том числе и от наших европейских партнеров, сколько они у нас готовы закупать. Это же очевидно", - сказал Путин.

Однако он добавил, что транзит продолжится, если будут дополнительные контракты в Европе.

"С учетом "зеленой повестки", которая уже осуществляется в Европе, у нас стоит вопрос: будут ли у нас вообще закупать газ и сколько? Это предмет для обсуждений", – сказал Путин.