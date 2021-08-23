Мир "Талибан" хочет быстрого вывода военных США, иначе "будут последствия"

2021-08-23 18:40

Представитель "Талибана" заявил, что считают дату 31 августа согласованной "красной линией" и что если западные военные останутся дольше для эвакуации – "будут последствия".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News, об этом заявил в интервью представитель "Талибана" Сухаил Шахин.

"Это красная линия. Президент Байден объявил, что до 31 августа они выведут всех военных... Если США или Великобритания собирались просить дополнительное время для продолжения эвакуации - наш ответ "нет". Или будут последствия. Это создаст недоверие между нами. Если они собираются продолжать оккупацию - последует реакция", - заявил пресс-секретарь.

Спикер заявил также, что, по его мнению, люди отчаянно пытаются бежать из страны из-за желания жить в богатых странах Запада, а не потому, что боятся за свою жизнь.

В то же время, есть свидетельства о том, что представители "Талибана" начали разыскивать людей, которые работали в предыдущем правительстве, а в некоторых провинциях закрывают школы для девушек. Шахин назвал это "фейком".

Утром 23 августа в аэропорту Кабула произошла перестрелка на северном въезде в аэропорт, трое афганских военных получили ранения. Кто открыл огонь, точно не известно.

Ранее президент США Джо Байден заявил об ускорении "тяжелой и болезненной" эвакуации американцев и десятков тысяч других людей из Кабула, но не исключил, что вывоз людей будет продолжен после установленного дедлайна 31 августа.