Коронавирус Подсолнечное масло в Украине перестанет дорожать: как изменятся цены до конца 2021

2021-08-24 21:00

Падение цен на подсолнечное масло связано со снижением спроса

Подсолнечное масло в августе начало дешеветь. Снижение цен на этот продукт в Украине произошло впервые за этот год. Урожай подсолнечника в 2021 году достаточно удачный, поэтому падение цен прогнозируется и в дальнейшем. Аграрии сообщили, что объем производства масла в 2021 году должен составить 14,2 млн тонн, что на 8,5% больше, чем в 2020 году, пишет today.ua.

Сейчас стоимость подсолнечного масла в Украине в среднем составляет 82.64 грн / л. Падение цен связано также со снижением спроса на масло на внешних рынках, где ожидают новый урожай подсолнечника.

Прошлогодний урожай в странах-производителях был неудачным, из-за чего цены на масло выросли в 1,9 раз. В нынешнем году ожидается рост валового сбора семян подсолнечника в большинстве стран-производителей, а поэтому снижение цен на масло не за горами.

Неудачный опыт прошлого года заставил фермеров увеличить площади посевов подсолнечника на полях этой весной. Кроме того, на мировом рынке прогнозируют увеличение предложения различных видов растительных масел, из-за чего спрос на подсолнечное будет меньше, поэтому и цены будут ниже.

Цены на подсолнечное масло в Европе до сих пор остаются ниже, чем в Украине, где это масло производят, и где урожаи подсолнечника крупные. В июле текущего года подсолнечное масло в мире подешевело на 10%, а в Украине цены снизились чуть более чем на 1%. Для сравнения: в Украине литр подсолнечного масла в среднем стоит 2,02 евро, а в соседней Молдове - 1,70 евро, в Польше - 1,72 евро, в Черногории - 1,75 евро.