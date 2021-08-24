Политика Выяснилось, кто облил Порошенко зеленкой

2021-08-24 21:40

 

Полиция Киева установила личность мужчины, который во время торжественных мероприятий по случаю Дня Независимости Украины облил зеленкой пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, злоумышленник был немедленно задержан и доставлен в Печерское отделение полиции.

Нарушителем оказался мужчина 1999 года рождения из Черниговской области. По данному инциденту копы проводят следственные действия.

Также сообщается, что в полиции открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Мужчину грозит до 5 лет лишения свободы.

Позже в социальных сетях пользователи сообщили, что парня, облившего Порошенко зеленкой зовут Юрий. Он родом из Козельца Черниговской области.

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