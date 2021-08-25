Мир Талибан запретил вывозить из Афганистана доллары США и предметы старины

2021-08-25 10:41

Из Афганистана запретили вывозить доллары и антиквариат. Об этом говорится в обращении радикального движения "Талибан", опубликованном от имени "Исламского эмирата Афганистан" в Twitter.

В заявлении говорится, что вывоз с территории Афганистана американской валюты - строго запрещен. Также запрещена контрабанда валюты и антиквариата в страну.

"Мы объявляем всем гражданам о том, что категорически запрещена контрабанда долларов и предметов старины или вывоз их из страны под любым предлогом наземным и воздушным путем. В связи с этим обращаем внимание на то, что, если указанные вещи будут обнаружены у кого-либо, они будут немедленно конфискованы, а их владельцы наказаны в соответствии с законом", - заявили в "Талибане".