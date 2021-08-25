Мир Лидеры "Талибана" заявили, что уже наладили отношения с Россией и Китаем

2021-08-25 12:23

Боевики радикального движения "Талибан" имеют хорошие отношения с Россией и Китаем, заявил представитель политического офиса организации в Катаре Мохаммад Наим в интервью телеканалу Al Mayadeen.

"Китай наша соседняя страна, и у нас с ней хорошие отношения. То же самое касается и России", - сказал он, заверив, что талибы стремятся развивать отношений "со всеми соседними с Афганистаном" государствами.

Наим рассказал, что делегация талибов встретилась с послом Китая в Кабуле и его делегацией. При этом на встрече обсуждались "вопросы безопасности и текущая ситуация в Афганистане, а также двусторонние отношения и гуманитарная помощь китайской стороны".

Также, по словам Наима, талибов связывают давние отношения с Ираном, Пакистаном и Узбекистаном.

"Эти страны не обеспокоены тем, что "Талибан" пришел к власти, в отличие от западных держав", - заявил Наим.