Мир В Конгрессе поддержали план Байдена на $3,5 триллионов

2021-08-25 16:40

Пакет бюджетных предложений в размере $3,5 триллионов одобрили в Палате представителей Конгресса США.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Проект предусматривает продление ряда принятых нововведений, в том числе субсидий на медицинские страховки и ежемесячных выплат на детей. К примеру, власти планируют расширить страховку Medicare, включив в нее стоматологическую и офтальмологическую помощь.

Кроме того, план предусматривает расширение системы бесплатного образования — к нему добавят два года детского сада и два года общественного колледжа, а также ряд других мер социальной поддержки и инициатив по борьбе с изменением климата. Теперь этот план должен рассмотреть сенат США.

Реализация обсуждаемой инициативы запланирована на следующий финансовый год, который начнется 1 октября. В сентябре палата представителей США также должна рассмотреть предложенный президентом Джо Байденом инфраструктурный план на сумму $1 трлн.