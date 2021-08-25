Коронавирус В Украине непривитым от COVID-19 отказывают в работе? Мы проверили слухи

2021-08-25 20:40

В стране фиксируют пока что единичные случаи, когда не вакцинированным украинцам отказывают в работе

В Украине стали отказывать в трудоустройстве невакцинированным соискателям работы. На днях один из первых таких случаев произошел в Запорожье.

Об этом сообщает "Сегодня".

"Мне 53 года, по семейным обстоятельствам около года тому назад я уволилась из госструктуры. После годичной паузы взялась за поиски новой работы. Нашла неплохую вакансию кассира в магазине крупной торговой сети прямо возле дома. Заполнила анкету, прошла несколько собеседований с менеджерами по персоналу, после чего моя кандидатура была одобрена", – рассказала нам жительница Запорожья Валентина Моисеенко (фамилия изменена).

К этому она добавила, что накануне собеседования она прошла стандартный медосмотр.

"Потому как предстояла работа с продуктами питания, то нужно было пройти обследование. После медосмотра я получила заключение, что со мной все в порядке – никаких инфекционных заболеваний у меня не обнаружили. Менеджер по персоналу зафиксировал это, но сказал, что на дату приема на работу в их магазин я должна быть привита от коронавируса. Не отношу себя к радикальным антипрививочникам, но все же воздерживаюсь от прививки. Возмутило то, что в такой ультимативной форме поставили такое условие. В итоге я отказалась от работы в этом магазине", – рассказала нам соискательница работы.

Впрочем, как оказалось, такой позиции, видимо, придерживаются пока лишь на местах, локально. В колл-центре этой компании нам ответили однозначно: "На данный момент официальной обязательности вакцинироваться нет. То есть, вакцинирование – это на усмотрение сотрудников или же тех, кто устраивается на работу. Законодательно никто не имеет права заставить сотрудника вакцинироваться. Своими сотрудникам мы лишь рекомендуем вакцинироваться".

Так ли это на самом деле?

Адвокат, мониторящий тему вакцинации, Иван Либерман говорит, что, по его данным, случай в Запорожье – уже не единственный.

"По моим данным – это не единственный случай. Другими словами, создают условия, которыми ограничивают право выбора. По закону у нас нет обязательной вакцинации, – говорит Иван Либерман. – Таким образом, официальный отказ будет точно незаконным. Если это оспорить в суде – это перспективно. Если говорить о неофициальном отказе – это тоже за рамками закона, но это не оспоришь. Что касается общей тенденции, то все идет к тому, чтобы создать условия для общей вакцинации. Чтобы все были вакцинированы. Кроме того, все это побуждает к покупке у неустановленных лиц сертификатов вакцинации".

При этом Либерман не исключил, что в Украине все же могут ввести закон, который будет обязывать вакцинироваться от коронавируса.

Какая информация содержится в COVID-сертификате

Согласно постановлению Кабмина, сертификат одержит в себе следующую информацию:

- фамилию, имя владельца на украинском языке;

- дату рождения владельца;

- уникальный номер сертификата;

- конечную дата срока действия сертификата;

- данные о полном курсе вакцинации от COVID-19;

- информацию о факте выздоровления от COVID-19 и/или

о тестировании на COVID-19.

Отметим, что каждому COVID-сертификату присваивается уникальный электронный идентификатор и формируется QR-код.

Кроме того, в мобильном приложении будет отображаться фотография владельца сертификата. Ее возьмут из Единого государственного демографического реестра.