Коронавирус Япония приостановила использование вакцины от коронавируса Moderna из-за обнаруженных примесей

2021-08-27 18:33

Япония приостановила использование вакцины от коронавируса Moderna после того, как в некоторых неиспользованных препаратах выявили примеси неизвестного происхождения.

Как сообщает агентство Kyodo, размер инородных веществ составляет всего несколько миллиметров, а их состав неизвестен. По данным СМИ, примеси выявили в 39 флаконах с неиспользованной вакциной Moderna.

Наличие инородных веществ подтвердили в восьми пунктах массовой вакцинации в префектурах Ибараки, Сайтама, Токио, Гифу и Аичи. Японский производитель лекарств Takeda Pharmaceutical Co., который отвечает за продажу и распространение препарата от COVID-19 в стране, запросил у американской биотехнологической фирмы экстренное зондирование и призвал медицинские учреждения не использовать какие-либо дозы Moderna, показывающие отклонения от нормы.

1,63 млн доз вакцин Moderna, использование которых прекращено в Японии, были сделаны на одной производственной линии в одно и то же время в Испании, и подпадают под три номера партии — 3004667, 3004734 и 3004956. Минздрав страны специально раскрыл номера партий Moderna, чтобы вакцинированные пациенты проверили, могли ли они получить прививку с примесями.