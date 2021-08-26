Мир У аэропорта Кабула прогремел взрыв, погибли 43 человека

2021-08-26 22:38

 

В результате взрыва в аэропорту Кабула погибли 43 человека, 130 получили ранения, сообщили сетевые СМИ Афганистана.

По их сведениям, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.

Между тем радикальное движение "Талибан" осудило теракт в международном аэропорту Кабула.

"Исламский Эмират (правительство талибов, существовавшее в Афганистане с 1996 по 2001 годы) решительно осуждает убийства мирных жителей в аэропорту Кабула, которые произошли в районе, контролируемом США", - заявил представитель движения Кари Юсуф Ахмади.

"Исламский Эмират уделяет пристальное внимание безопасности и защите своего народа", - подчеркнул представитель движения в твиттер.

Ранее в четверг близ кабульского аэропорта прогремели два взрыва. В Пентагоне подтвердили гибель и ранения нескольких американских военнослужащих. Кроме того, погибли и афганцы.

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