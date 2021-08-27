В Украине зафиксировано самое большое число новых случаев заражения за лето

В Украине за сутки зафиксирован прирост заразившихся коронавирусом. Так, если накануне был зарегистрирован 1 581 COVID-случай, то на сегодня этот показатель составляет 2 032.
Как сообщает пресс-служба Минздрава, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (262), Харьковской (195), Донецкой (127), Херсонской (124) и Черновицкой (123) областях.
Также за минувшие сутки госпитализированы 838 человек, с недугом справились 1 253 человека.
За последние 24 часа от коронавируса скончались 66 украинцев, с начала пандемии - 53 632 летальных исхода.
В целом с начала пандемии в Украине заболело 2 280 203 человек, выздоровели 2 204 682 человек.