Коронавирус В Украине зафиксировано самое большое число новых случаев заражения за лето

2021-08-27 13:45

В Украине за сутки зафиксирован прирост заразившихся коронавирусом. Так, если накануне был зарегистрирован 1 581 COVID-случай, то на сегодня этот показатель составляет 2 032.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (262), Харьковской (195), Донецкой (127), Херсонской (124) и Черновицкой (123) областях.

Также за минувшие сутки госпитализированы 838 человек, с недугом справились 1 253 человека.

За последние 24 часа от коронавируса скончались 66 украинцев, с начала пандемии - 53 632 летальных исхода.

В целом с начала пандемии в Украине заболело 2 280 203 человек, выздоровели 2 204 682 человек.