Мир Покупателям крупных супермаркетов Лондона приказали немедленно выбросить все продукты

2021-08-27 15:15

Покупателям супермаркетов Sainsbury's, Tesco и Waitrose на Фулхэм-палас-роуд в Лондоне приказали выбросить все продукты, купленные вечером.

Это произошло после того, как полиция арестовала мужчину, который с помощью шприцев делал в еду инъекции неизвестного вещества.

Филиалы супермаркетов закрыты на время расследования, сообщила полиция.

Предполагается, что затронутые продукты питания представляют собой переработанное мясо и продукты, пригодные для использования в микроволновой печи.

В настоящее время неизвестно, сколько продуктов было загрязнено или что за веществом в них ввели, - сказано в публикации. Неадекватного мужчину задержали.

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