Мир Польша срочно строит капитальные заграждения на границе с Беларусью

2021-08-27 21:36

Польша оперативно строит забор на границе с Беларусью. Таким образом Варшава пытается прекратить незаконное пересечение границы, несмотря на критику "нечеловеческого" обращение с некоторыми мигрантами.

"За сутки было выстроено почти 3 км ограждения", - заявил министр обороны Мариуш Блащак.

Брюссель обвинил непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко в использовании мигрантов в рамках "гибридной войны", направленной на давление на блок через введенные им санкции, а строительство стены является частью усилий Польши по усилению безопасности границ на восточном фланге ЕС.

Блащак заявил, что будет построен новый сплошной забор высотой 2,5 метра по образцу того, что построил премьер-министр Виктор Орбан на границе Венгрии с Сербией.

Напомним, ранее Польша подверглась резкой критике за свое отношение к группе мигрантов, которые застряли на границе с Беларусью. Более двух недель они жили на улице без еды и воды, а также доступа к санитарным узлам.

Благотворительная организация для беженцев Ocalenie Foundation сообщила, что 12 из 32 мигрантов серьезно больны, а один находится на грани смерти.

Польша заявляет, что ответственность за мигрантов лежит на Беларуси. Премьер-министр страны заявил на этой неделе, что Минск отказал в доставке гуманитарной колонны, предложенной Польшей.