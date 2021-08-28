Коронавирус За сутки в Украине подтвердили 2082 новых случая COVID-19

2021-08-28 10:00

За сутки 27 августа 2021 года в Украине зафиксировано 2 082 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 108, медработников — 35).

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 28 августа.

Также за прошедшие сутки:

◾️ госпитализированы — 708 человек;

◾️ летальных случаев — 54;

◾️ выздоровело — 1 025 человек.

За сутки протестированы:

◾️ методом ПЦР — 27 605 человек,

◾️ методу ИФА — 8 272 человека,

◾️ экспресс-тестами — 22 258 человек.

За все время пандемии в Украине:

◾️ заболело — 2 282 285 человек;

◾️ выздоровело — 2 205 707 человек;

◾️ летальных случаев — 53 686;

◾️ проведено ПЦР-тестирований — 11 931 126.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (266), Львовской (189), Харьковской (187) и Донецкой (157) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 266 случаев;

Винницкая область — 40 случаев;

Волынская область — 21 случай;

Днепропетровская область — 130 случаев;

Донецкая область — 157 случаев;

Житомирская область — 41 случай;

Закарпатская область — 11 случаев;

Запорожская область — 84 случая;

Ивано-Франковская область — 60 случаев;

Киевская область — 68 случаев;

Кировоградская область — 22 случая;

Луганская область — 65 случаев;

Львовская область — 189 случаев;

Николаевская область — 39 случаев;

Одесская область — 155 случаев;

Полтавская область — 38 случаев;

Ровенская область — 41 случай;

Сумская область — 47 случаев;

Тернопольская область — 57 случаев;

Харьковская область — 187 случаев;

Херсонская область — 63 случая;

Хмельницкая область — 40 случаев;

Черкасская область — 56 случаев;

Черновицкая область — 121 случай;

Черниговская область — 84 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В Украине действует адаптивный карантин, страну поделили на зоны.

В Украине не осталось областей в красной, оранжевой и желтой зонах. Все регионы находятся в зеленой зоне.

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