За сутки в Украине подтвердили 2082 новых случая COVID-19

За сутки 27 августа 2021 года в Украине зафиксировано 2 082 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 108, медработников — 35).
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 28 августа.
Также за прошедшие сутки:
◾️ госпитализированы — 708 человек;
◾️ летальных случаев — 54;
◾️ выздоровело — 1 025 человек.
За сутки протестированы:
◾️ методом ПЦР — 27 605 человек,
◾️ методу ИФА — 8 272 человека,
◾️ экспресс-тестами — 22 258 человек.
За все время пандемии в Украине:
◾️ заболело — 2 282 285 человек;
◾️ выздоровело — 2 205 707 человек;
◾️ летальных случаев — 53 686;
◾️ проведено ПЦР-тестирований — 11 931 126.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (266), Львовской (189), Харьковской (187) и Донецкой (157) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев — 266 случаев;
Винницкая область — 40 случаев;
Волынская область — 21 случай;
Днепропетровская область — 130 случаев;
Донецкая область — 157 случаев;
Житомирская область — 41 случай;
Закарпатская область — 11 случаев;
Запорожская область — 84 случая;
Ивано-Франковская область — 60 случаев;
Киевская область — 68 случаев;
Кировоградская область — 22 случая;
Луганская область — 65 случаев;
Львовская область — 189 случаев;
Николаевская область — 39 случаев;
Одесская область — 155 случаев;
Полтавская область — 38 случаев;
Ровенская область — 41 случай;
Сумская область — 47 случаев;
Тернопольская область — 57 случаев;
Харьковская область — 187 случаев;
Херсонская область — 63 случая;
Хмельницкая область — 40 случаев;
Черкасская область — 56 случаев;
Черновицкая область — 121 случай;
Черниговская область — 84 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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