Украина Укрзализныця показала новые плацкартные вагоны

2021-08-28 12:00

 

Стоимость модернизированных вагонов составляет около 17 миллионов гривен, а новых - 20 миллионов.

АО Укрзализныця на выставке подвижного состава в Киеве в пятницу, 27 августа, представила отремонтированные и новые плацкартные вагоны.

Согласно презентованному прототипу, в обновленных вагонах боковые места отгородили специальной шторкой, а возле каждого места установили розетку, светильник и специальное отверстие для подачи свежего воздуха - мини-кондиционер.

Кроме того, в плацкартных купе появятся специальные экраны с кнопкой вызова проводника, на которых также будут показывать скорость поезда и карту местности.

Как сообщили в компании, стоимость модернизированных вагонов составляет около 17 миллионов гривен, а новых - 20 миллионов. Ориентировочно, они будут введены в эксплуатацию через два-три года. При этом их концепт еще может поменяться.

subscriber subscriber

Еще по теме

Специалисты заявили о новых рисках после вакцинации Pfizer

2021-08-26 17:40

Адвокат рассказал новые обстоятельства гибели мэра Кривого Рога

2021-08-25 18:20

Байден подписал указ о новых санкциях против "Северного потока-2": подробности

2021-08-21 10:00

фото В Украине выпускают новые купюры: как они выглядят

2021-08-17 16:40

Еще новости в разделе "Украина"

Украинцам назвали причину завышенных сумм в платежках за газ

2021-08-28 13:30

В Украине резко изменятся цены на подсолнечное масло

2021-08-28 13:00

Стало известно, что будет с пенсиями украинцев в сентябре

2021-08-28 12:30

Укрзализныця показала новые плацкартные вагоны

2021-08-28 12:00
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Украинцам назвали причину завышенных сумм в платежках за газ 2021-08-28 13:30
В Украине резко изменятся цены на подсолнечное масло 2021-08-28 13:00
Стало известно, что будет с пенсиями украинцев в сентябре 2021-08-28 12:30
Укрзализныця показала новые плацкартные вагоны 2021-08-28 12:00