Украина Укрзализныця показала новые плацкартные вагоны

2021-08-28 12:00

Стоимость модернизированных вагонов составляет около 17 миллионов гривен, а новых - 20 миллионов.

АО Укрзализныця на выставке подвижного состава в Киеве в пятницу, 27 августа, представила отремонтированные и новые плацкартные вагоны.

Согласно презентованному прототипу, в обновленных вагонах боковые места отгородили специальной шторкой, а возле каждого места установили розетку, светильник и специальное отверстие для подачи свежего воздуха - мини-кондиционер.

Кроме того, в плацкартных купе появятся специальные экраны с кнопкой вызова проводника, на которых также будут показывать скорость поезда и карту местности.

Как сообщили в компании, стоимость модернизированных вагонов составляет около 17 миллионов гривен, а новых - 20 миллионов. Ориентировочно, они будут введены в эксплуатацию через два-три года. При этом их концепт еще может поменяться.