Коронавирус В Украине почти 2000 новых случаев COVID-19 за сутки: статистика на 29 августа

2021-08-29 10:30

В Украине за прошлые сутки, 28 августа, зафиксировано 1906 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 134, медработников - 40)..

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Также за прошлые сутки:

◾️ госпитализированы - 772 человека;

◾️ летальных случаев - 34;

◾️ выздоровели - 685 человек.

За сутки протестировано:

◾️ методом ПЦР - 18344 лица,

◾️ методом ИФА - 3661 человек,

◾️ экспресс-тестами - 16859 человек.

За все время пандемии в Украине:

◾️ заболело - 2284191 человек;

◾️ выздоровели - 2206392 человек;

◾️ летальных случаев - 53 720;

◾️ проведения ПЦР-тестов - 11949470.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (240), Харьковской (156), Днепропетровской (140), Киевской (134) и Донецкой (132) областях.