В Украине почти 2000 новых случаев COVID-19 за сутки: статистика на 29 августа

В Украине за прошлые сутки, 28 августа, зафиксировано 1906 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 134, медработников - 40)..
Произошла утечка коронавируса, но доказать это практически нереально - ученый
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Также за прошлые сутки:
◾️ госпитализированы - 772 человека;
◾️ летальных случаев - 34;
◾️ выздоровели - 685 человек.
За сутки протестировано:
◾️ методом ПЦР - 18344 лица,
◾️ методом ИФА - 3661 человек,
◾️ экспресс-тестами - 16859 человек.
За все время пандемии в Украине:
◾️ заболело - 2284191 человек;
◾️ выздоровели - 2206392 человек;
◾️ летальных случаев - 53 720;
◾️ проведения ПЦР-тестов - 11949470.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (240), Харьковской (156), Днепропетровской (140), Киевской (134) и Донецкой (132) областях.