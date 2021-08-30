Коронавирус Названа COVID-вакцина, которая может защитить от штамма Дельта

2021-08-30 16:40

COVID-вакцины на основе инактивированного вируса могут оказаться наиболее эффективными против новых штаммов, в том числе Дельта-штамма.

К ним относится вакцина CoronaVac производства SinoVac, заявил в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL врач-анестезиолог, ответственный за клинические исследования препаратов от COVID-19 и постковидных поражений в одной из израильских компаний Борис Бриль.

"В случае с Moderna и Pfizer мы имеем антитела только против белка или части белка, а тут мы имеем полный набор всех пептидов", – пояснил он.

По словам медика, такие прогнозы можно строить "с осторожной уверенностью". "На сегодняшний день Moderna показала лучшие результаты. Но с осторожной уверенностью я могу предполагать, что вакцины типа SinoVac, основанные на убитом вирусе, могут оказаться еще более эффективными", – сказал он.

Врач также пояснил, почему коронавирусом могут заражаться те, кто был привит. По его словам, это зависит от ряда причин.

"Люди, которые получили прививку от коронавируса, могут болеть COVID-19, потому что появились новые штаммы и потому что вакцины не защищают на 100%. Но не забывайте, что они болеют гораздо легче, чем непривитые", – подчеркнул он.

В этом контексте медик сообщил, что среди привитых граждан Израиля в возрасте до 40 лет нет заболевших. В то же время людям пожилого возраста прививка может спасти жизнь. "Если у невакцинированного человека в возрасте 80 лет шанс умереть от коронавируса составляет 80%, то у вакцинированного он составляет порядка 5%", – сказал он.