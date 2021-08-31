Европа открывается для украинцев: куда можно поехать

По состоянию на вторник, 31 августа, для украинцев открыто много туристических направлений, в частности в Европе.
Об этом сообщает МИД Украины.
По данным ведомства, по состоянию на 31 августа для украинцев из ПЦР-тестом или прохождением вакцинации открыты 30 стран:
Без ПЦР-теста и прививки можно поехать в Албанию, Эстонию и Испанию. С полным курсом вакцинации - в Исландию и Чехию.
В ведомстве отметили, что правила въезда постоянно меняются. Также нюансы въезда в каждую отдельную страну могут отличаться.
Прививки какими вакцинами признаются, нужно ли проходить карантин или делать дополнительный ПЦР-тест по прибытию, одинаковые ли правила при пересечении границы автотранспотром и путешествия самолетом - могут варьироваться в разных странах.