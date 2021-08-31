Коронавирус Европа открывается для украинцев: куда можно поехать

2021-08-31 20:40

По состоянию на вторник, 31 августа, для украинцев открыто много туристических направлений, в частности в Европе.

Об этом сообщает МИД Украины.

По данным ведомства, по состоянию на 31 августа для украинцев из ПЦР-тестом или прохождением вакцинации открыты 30 стран:

Австрия,

Бельгия,

Болгария,

Босния и Герцеговина,

Великобритания,

Греция,

Дания,

Ирландия,

Италия,

Кипр,

Латвия,

Литва,

Люксембург,

Мальта,

Молдова,

Нидерланды,

Северная Македония,

Португалия,

Румыния,

Сербия,

Словакия,

Словения,

Венгрия,

Финляндия,

Франция,

Хорватия,

Черногория,

Швейцария,

Швеция.

Без ПЦР-теста и прививки можно поехать в Албанию, Эстонию и Испанию. С полным курсом вакцинации - в Исландию и Чехию.

В ведомстве отметили, что правила въезда постоянно меняются. Также нюансы въезда в каждую отдельную страну могут отличаться.

Прививки какими вакцинами признаются, нужно ли проходить карантин или делать дополнительный ПЦР-тест по прибытию, одинаковые ли правила при пересечении границы автотранспотром и путешествия самолетом - могут варьироваться в разных странах.