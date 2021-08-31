Коронавирус Европа открывается для украинцев: куда можно поехать

2021-08-31 20:40

 

По состоянию на вторник, 31 августа, для украинцев открыто много туристических направлений, в частности в Европе.

Об этом сообщает МИД Украины.

По данным ведомства, по состоянию на 31 августа для украинцев из ПЦР-тестом или прохождением вакцинации открыты 30 стран:

  • Австрия,
  • Бельгия,
  • Болгария,
  • Босния и Герцеговина,
  • Великобритания,
  • Греция,
  • Дания,
  • Ирландия,
  • Италия,
  • Кипр,
  • Латвия,
  • Литва,
  • Люксембург,
  • Мальта,
  • Молдова,
  • Нидерланды,
  • Северная Македония,
  • Португалия,
  • Румыния,
  • Сербия,
  • Словакия,
  • Словения,
  • Венгрия,
  • Финляндия,
  • Франция,
  • Хорватия,
  • Черногория,
  • Швейцария,
  • Швеция.

Без ПЦР-теста и прививки можно поехать в Албанию, Эстонию и Испанию. С полным курсом вакцинации - в Исландию и Чехию.

В ведомстве отметили, что правила въезда постоянно меняются. Также нюансы въезда в каждую отдельную страну могут отличаться.

Прививки какими вакцинами признаются, нужно ли проходить карантин или делать дополнительный ПЦР-тест по прибытию, одинаковые ли правила при пересечении границы автотранспотром и путешествия самолетом - могут варьироваться в разных странах.

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