Спорт Украина пополнила копилку еще четырьмя медалями Паралимпиады-2020

2021-09-01 19:20

1 сентября украинские паралимпийцы в Токио завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали.

Об этом сообщается в Twitter организационного комитета Паралимпиады.

Так, золото Украина выборола легкоатлетка Анастасия Москаленко в толкании ядра. Также в этой дисциплине спортсменка установила мировой рекорд. В частности, во второй попытке она толкнула ядро на 7,61 метра, тем самым улучшив мировой рекорд полячки Розы Козаковской, ставшей второй с результатом 7,37 метра.

Серебряной призером стал Алексей Федина преодолев 100 метров брассом в классе SB12 за 1.05.62.