Бронза у Яны Бережной в плавании на дистанции 100 метров брассом в классе. Ее результат – 1.27.02. Также третий результат у Ярины Матло в плавании на 100 метров брассом в классе SB12. Результат - 1.20.31.
1 сентября украинские паралимпийцы в Токио завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали.
Об этом сообщается в Twitter организационного комитета Паралимпиады.
Так, золото Украина выборола легкоатлетка Анастасия Москаленко в толкании ядра. Также в этой дисциплине спортсменка установила мировой рекорд. В частности, во второй попытке она толкнула ядро на 7,61 метра, тем самым улучшив мировой рекорд полячки Розы Козаковской, ставшей второй с результатом 7,37 метра.
Серебряной призером стал Алексей Федина преодолев 100 метров брассом в классе SB12 за 1.05.62.
Бронза у Яны Бережной в плавании на дистанции 100 метров брассом в классе. Ее результат – 1.27.02. Также третий результат у Ярины Матло в плавании на 100 метров брассом в классе SB12. Результат - 1.20.31.