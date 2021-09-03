Коронавирус Премьер-министр пояснил, почему страна отказалась от вакцины AstraZeneca из Латвии

2021-09-03 18:33

Грузия отказалась от поставки 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca, которые должны были прибыть в страну из Латвии, сообщает Civil.ge.

По словам премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили, данная вакцина менее востребована и менее приоритетна для населения страны.

"Если бы в стране не было вакцин, и мы отказались бы от них, это было бы преступлением", - заявил Гарибашвили.

Он отметил, что сейчас в Грузии достаточно вакцины от коронавируса, а именно - 3 миллиона доз вакцин.

По его словам, сейчас в стране есть вакцины Pfizer-BioNTech и Sinovac. Кроме того, власти заказали один миллион доз вакцины Sinopharm и работают над получением еще двух миллионов вакцин Pfizer.

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