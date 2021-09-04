Украина Украинцам рассказали, что будет с ценами на сливочное масло в сентябре

2021-09-04 13:30

 

В августе мировые цены на сливочное масло росли, а собственное производство сократилось.

Экспорт до недавнего времени был относительно активным, а импорт оказался заметно меньше прошлогоднего уровня. То есть запасы товара в стране небольшие.

Пополнение запасов за счет импорта вряд ли возможно, так как ситуация со стоимостью ввоза такова, что продавцы не спешат отдавать и отечественное масло в надежде на его дальнейшее подорожание.

В конце августа, в зависимости от жирности, диапазон цен производителей от 140 до 167 тыс. грн/т. При таких внутренних ценах объемы экспортных сделок заметно уменьшились.

Цены на масло в Украине, скорее всего, будут и дальше расти, но темпы роста замедлятся. Текущее производство масла пока полностью удовлетворяет спрос, невзирая на заметное его сокращение. В прошлом месяце выпущено 6,7 тыс. т товара, что на 13% меньше, чем в августе 2020 года. Но в осенние месяцы следует рассчитывать на заметное сокращение производства масла, что уж точно не поспособствует снижению цены.

С учетом дороговизны масла, аналитики предполагают, что с осени произойдет некоторое увеличение выпуска спредов и растительно-сливочных смесей. А пока производство такой продукции ниже прошлогоднего уровня. В июле выпустили лишь 2,8 тыс. т товара.

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