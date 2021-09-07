Коронавирус Германия планирует до конца года передать бедным странам 100 млн доз вакцин от коронавируса

2021-09-07 09:02

Германия планирует до конца этого года передать 100 млн доз вакцин в рамках международной кампании по вакцинации от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан на полях встречи с руководителями минздравов стран G20 в Риме, передает gordonua.com.

Пандемия закончится только тогда, когда она закончится по всему миру, подчеркнул Шпан. В противном случае могут возникнуть новые мутации, отметил он.

В то же время министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что его страна стремится достичь подписания "Римского пакта" для вакцинации людей во всем мире.

Министры здравоохранения стран G20 советуются на двухдневной встрече в Риме относительно дальнейших шагов в борьбе с пандемией COVID-19. Среди прочего, речь идет о нынешней борьбе с коронавирусом и стратегии по поводу будущих пандемий. Министры, в частности, обмениваются мнениями о том, как улучшить доступ к вакцинации во всем мире, а также сделать распределение вакцин справедливым.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

В ЕС заговорили о необходимости применить в отношении Москвы более адресные санкции

2021-09-06 13:03

Среди инфицированных коронавирусом за сутки больше сотни детей: статистика МОЗ

2021-09-05 14:00

Премьер-министр пояснил, почему страна отказалась от вакцины AstraZeneca из Латвии

2021-09-03 18:33

Украина может получить от Всемирного Банка до 150 млн долларов на борьбу с коронавирусом

2021-09-03 14:46

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Германия планирует до конца года передать бедным странам 100 млн доз вакцин от коронавируса

2021-09-07 09:02

Озвучена необходимость четвертой прививки от COVID

2021-09-06 19:00

В Минздраве назвали условия перехода школ на дистанционное обучение

2021-09-06 18:00

В Минздраве назвали дату ужесточения карантина: какие будут запреты

2021-09-06 16:20
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Германия планирует до конца года передать бедным странам 100 млн доз вакцин от коронавируса 2021-09-07 09:02
Озвучена необходимость четвертой прививки от COVID 2021-09-06 19:00
В Минздраве назвали условия перехода школ на дистанционное обучение 2021-09-06 18:00
В Минздраве назвали дату ужесточения карантина: какие будут запреты 2021-09-06 16:20