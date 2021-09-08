Коронавирус Каждый четвертый гражданин Украины уже вакцинирован от коронавируса

2021-09-08 10:44

За время вакцинальной кампании в нашей стране сделано уже более 10 млн прививок от коронавируса.

Как сообщает пресс-служба СОЗ, за минувшие сутки иммунизировано 102 397 человек. Одну дозу получили 47 221 человек, полностью иммунизированы - 102 397 человек.

В течение суток работало 968 мобильных бригад, 2 986 пунктов прививки, 335 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 5 666 019 человек, из них получили одну дозу - 5 666 017 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 407 024 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 073 041 прививка.