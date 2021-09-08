Коронавирус Каждый четвертый гражданин Украины уже вакцинирован от коронавируса

2021-09-08 10:44

За время вакцинальной кампании в нашей стране сделано уже более 10 млн прививок от коронавируса.

Как сообщает пресс-служба СОЗ, за минувшие сутки иммунизировано 102 397 человек. Одну дозу получили 47 221 человек, полностью иммунизированы - 102 397 человек.

В течение суток работало 968 мобильных бригад, 2 986 пунктов прививки, 335 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 5 666 019 человек, из них получили одну дозу - 5 666 017 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 407 024 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 073 041 прививка.

subscriber subscriber

Еще по теме

Налоговая амнистия в Украине: кому и зачем она может пригодиться

2021-09-07 21:20

Синоптики предупредили о заморозках в Украине

2021-09-07 19:40

Ужесточение карантина, к чему готовиться с 13 сентября: «Украина перейдет в…»

2021-09-07 16:40

Известный американский сайт: Украина закрывает независимые СМИ

2021-09-07 13:24

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Число новых случаев COVID-19 в Украине за сутки выросло почти до трех тысяч

2021-09-08 12:40

Каждый четвертый гражданин Украины уже вакцинирован от коронавируса

2021-09-08 10:44

Сколько продлится пандемия коронавируса: почему она не сбавляет обороты

2021-09-07 18:00

Введение нового локдауна, в Минздраве обратились к украинцам с печальным заявлением: "Будем вынуждены..."

2021-09-07 17:40
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Число новых случаев COVID-19 в Украине за сутки выросло почти до трех тысяч 2021-09-08 12:40
Каждый четвертый гражданин Украины уже вакцинирован от коронавируса 2021-09-08 10:44
Сколько продлится пандемия коронавируса: почему она не сбавляет обороты 2021-09-07 18:00
Введение нового локдауна, в Минздраве обратились к украинцам с печальным заявлением: "Будем вынуждены..." 2021-09-07 17:40