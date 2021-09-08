Курьезы видео Победитель школьных олимпиад по химии смастерил дома нарколабораторию

2021-09-08 12:23

Несовершеннолетний гражданин Беларуси организовал у себя дома лабораторию по производству наркотических средств.

Как сообщила на своем канале в Telegram пресс-секретарь Министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова, в квартире, где проживал 17-летний студент, были найдены больше 400 г веществ, оборот которых в Беларуси запрещен.

Помимо этого, правоохранители нашли марихуану для личного использования и разного рода приспособления.

Интересно, что парень, о котором идет речь, со школьных лет увлекался химией. Ему неоднократно доводилось становиться лауреатом тематических олимпиад.

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