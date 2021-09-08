2021-09-08 17:20

Министерство здравоохранения предлагает перевести Украину с 13 сентября с "зеленого" на "желтый" уровень эпидемиологической опасности – данное предложение уже подано в Кабинет министров.Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.Ляшко объяснил, что Украина "превысила индикаторы", которые могут перевести страну в повышенный карантинный уровень.Соответствующее представление будет рассмотрено на заседание Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), которое состоится на текущей неделе."Скорее всего, что со следующего понедельника Украина перейдет на "желтый" уровень эпидопасности, и будут установлены дополнительные ограничения, которые предусмотрены для "желтого" уровня и которые касаются массовых мероприятий", – сказал глава Минздрава.Для "желтой" зоны установлены следующие ограничения:- обязательное соблюдение масочного режима, физической дистанции в 1,5 м;- запрещается проведение массовых мероприятий с участием свыше 1 человека на 4 кв. м. площади здания;- заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры не должно превышать больше 50% мест;- заполненность спортзалов и фитнес-центров – не более чем 1 человек на 10 кв. м.Тем временем, в Киевской городской госадминистрации сообщили, что в столице получили вакцины практически 50% киевлян, из которых 46% полностью завершили цикл иммунизации (привились двумя дозами).