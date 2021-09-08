Коронавирус Насколько опасен штамм "Дельта" для детей: ученые назвали свежие цифры

2021-09-08 20:20

 

Западные специалисты провели новые исследование опасности штамма "Дельта" для детей. Они выяснили, что мутация вируса является крайне опасной для детей и подростков.

Результаты исследования опубликовали в американских центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Одно из исследований показало, что непривитых подростков госпитализируют в 10 раз чаще, чем привитых.

В другом заключении специалистов говорится, что при штамме "Дельта" процент инфицированных детей с тяжелым течением COVID не увеличился и составил 20%, по сравнению с 10-25% с августа 2020 по июль 2021 годов.

При этом частота госпитализаций и обращений детей в приемные отделения больниц повысилась. В частности, увеличилось число поступлений в больницы детей возрастом 4 года и младше. Их стало почти в 10 раз больше, чем в июне 2021 года.

Ученые пришли к выводу, что вакцинация является очень важной для защиты детей от инфекции.

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