Насколько опасен штамм "Дельта" для детей: ученые назвали свежие цифры

Западные специалисты провели новые исследование опасности штамма "Дельта" для детей. Они выяснили, что мутация вируса является крайне опасной для детей и подростков.
Результаты исследования опубликовали в американских центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Одно из исследований показало, что непривитых подростков госпитализируют в 10 раз чаще, чем привитых.
В другом заключении специалистов говорится, что при штамме "Дельта" процент инфицированных детей с тяжелым течением COVID не увеличился и составил 20%, по сравнению с 10-25% с августа 2020 по июль 2021 годов.
При этом частота госпитализаций и обращений детей в приемные отделения больниц повысилась. В частности, увеличилось число поступлений в больницы детей возрастом 4 года и младше. Их стало почти в 10 раз больше, чем в июне 2021 года.
Ученые пришли к выводу, что вакцинация является очень важной для защиты детей от инфекции.