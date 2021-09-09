Детали видео Мураев – марионетка Зеленского, которую используют для борьбы с оппозицией - блогер

2021-09-09 15:58

Евгений Мураев решил в очередной раз напомнить украинцам юго-востока о своем предательстве и переходе на идеологию Майдана

Теперь понятно, почему Россия ввела против Мураева санкции. В очередной раз подыгрывая Банковой, он использует канал для поддержки антироссийской риторики

В ток-шоу на своем же телеканале Мураев пафосно рассказывал о «России – агрессоре», что «именно от России (а не от ЛДНР или Украины) зависит острота конфликта на Донбассе», что «РФ является инициатором конфликтов на территориях многих государств». В такт Мураеву по ключевым позициям вещал и представитель «Европейской солидарности». (Не)удивительное (не)совпадение.

А затем, выйдя из националистического угара и вспомнив, что он все еще пытается убедить украинцев в приверженности оппозиционной идеологии, Мураев опомнился и приказал удалить выпуск программы «Важно» со всех ресурсов. Впрочем, украинцы уже давно знают, что оппозиционер из него никакой, более того, этот засланный казачок давно работает на Офис президента.

Чтобы не быть голословным, процитирую Мураева из удаленной программы.

«Аннексия, согласно резолюции Совбеза ООН, является разновидностью агрессии. Поэтому Россия - признанный агрессор, потому что аннексировала Крым, и это подтверждено всем миром».

«Это мы воюем с Россией, правильно? Нас возьмут в НАТО, и НАТО автоматически получит конфликт с блоком ОДКБ».

«При желании Молдовы, Грузии и других стран вступить в НАТО, у них происходили такие же события, как в Украине. Уже были понятные прецеденты».

То есть, Мураев методично всю программу отрабатывал «темники» Офиса президента о России-агрессоре. Вот такой вот «оппозиционер».

На самом деле удивляться особо нечему. Мураев показал себя давно, чем заслужил санкции со стороны России за свою антироссийскую деятельность.

Первый звонок был еще когда Мураев, едва услышав о перспективе объединения Рабиновича и Медведчука, вышел из проекта, попытавшись расколоть ОПЗЖ. Потом Мураев в интервью собственному телеканалу озвучил донос на Медведчука в СБУ, обвинив последнего во всех смертных грехах, включая сепаратизм, знакомство с Путиным, а также назвал «Оппозиционную платформу — За жизнь» единственным кремлевским проектом в Украине.

Сегодня Мураев работает на подряде у Зеленского, помогая ему развалить реальную оппозицию. Собственно, потому настоящую оппозицию репрессируют, чтобы заменить их своими псевдооппозиционерами, которые будут плясать под дудку Зеленского. А всяким мураевым рисуют надутые рейтинги, чтобы показать их «вес» в украинской политике. Смешно, ведь даже по звонку из ОП социологи не могут нарисовать Мураеву больше 4%.

А с Мураевым все понятно. Он предал идеи, которые декларировал, партии, в которых состоял, и людей, с которыми работал. В конечном итоге он предал интересы Украины, став марионеткой Зеленского.

ПАНФИЛОВА АНЯ

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