Детали видео ЯКУБИН: В ЕВРОПЕЙСКОМ ПОЛИТИКУМЕ УЖЕ НАЧАЛИ РЕАГИРОВАТЬ НА СИТУАЦИЮ С МЕДВЕДЧУКОМ И СО СВОБОДОЙ СЛОВА В УКРАИНЕ

2021-09-10 12:27

Информация об уголовном преследовании председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и о внесудебных санкциях, которые вводятся украинской властью, все шире распространяется по миру

Информация об уголовном преследовании председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и о внесудебных санкциях, которые вводятся украинской властью, все шире распространяется по миру. Причем как на уровне отдельных публикаций в ведущих СМИ, так и в политическом сообществе западных стран.

Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" сказал политолог Алексей Якубин.

Эксперт подчеркнул, что пока еще действующая власть делает вид, что не замечает негативную реакцию на свои действия со стороны Европы и Запада, но это временное явление.

"Власть делает вид, что нет мониторингового отчета по правам человека Организации Объединенных Наций, нет письма президента Freedom House к Джо Байдену, нет приезда французских сенаторов сюда (в Украину. – Ред.). Когда власть хочет, она пытается сделать вид, что ей иностранные структуры не указ. А вот когда есть социально-непопулярные решения, власть прикрываться международными структурами, мол, это не мы, это они, мы не хотели, но нам руки выкручивают и так далее", – сказал Якубин.

Политолог уверен, что уже в ближайшее время мы увидим изменения в отношении к Украине со стороны как официального Парижа, так и Евросоюза в целом.

"Конечно, мы не услышим, что все, мы Украину не поддерживаем, но на уровне контактов, на уровне сигналов, которые будут идти непублично французский МИД, французская дипмиссия в Украине, они определенным образом будут изменять подход к Украине, и это касается в целом и Евросоюза", – считает Алексей Якубин.

В заключение он добавил, что нельзя надеяться только на то, что, Запад решит все проблемы со свободой слова и нарушением прав человека в Украине, так как это вопрос, в том числе и к украинскому народу.

Напомним, что 20 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила о завершении расследования по обвинению Медведчука в государственной измене.

31 августа Виктору Медведчуку было вручено новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста ещё на 2 месяца так как, по мнению прокурора, политик в ходе ознакомления с материалами уголовного производства может их уничтожить.

2 сентября суд удовлетворил требование стороны обвинения, оставив Медведчука под домашним арестом до 31 октября.

Комментируя это решение, лидер ОПЗЖ подчеркнул, что оно было вполне ожидаемым, потому что в Украине судебная система полностью зависит от власти, которая, используя админресурс, влияет на судей и таким образом борется с оппозицией. Кроме того, как профессиональный юрист с огромным опытом Виктор Медведчук убежден: ответственность за происходящее лежит, прежде всего, на власти, а не на судах и судебной системе в целом, которая сегодня просто уничтожается Президентом и его командой.